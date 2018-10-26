У Росії вже чекають на повторення Карибської ядерної кризи

Колишній російський генерал переконаний, що Путін не блефує, коли погрожує європейським країнам.

Відставний генерал-лейтенант СРСР Євгеній Бужинський переконаний, що «стабільність» ядерного роззброєння була «зруйнована» президентом США Дональдом Трампом.

Адже саме він оголосив про намір вивести свою країну з договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності від 1987 року, який забороняв деякі ядерні ракети наземного базування.

Про це пише Daily Star, додаючи, що Бужинський очолює московську організацію «ПИР-Центр». Російський генерал переконаний, що все буде залежати «від наступних кроків США».

«У гіршому випадку вона може спробувати розгорнути ядерні ракети середньої дальності десь, наприклад, у Польщі. І це буде друга Карибська ракетна криза», - сказав він Daily Star.

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Карибська криза – надзвичайно напружене протистояння між США і СРСР, яке тривало 13 днів і мало не призвело до ядерної війни. Воно почалося, коли Кремль вирішив відправити на Кубу свою ядерну зброю у відповідь на рішення Вашингтона розгорнути свої балістичні ракети в Італії і Туреччині. Врешті, після тривалих переговорів між президентом Джоном Кеннеді і радянським лідером Микитою Хрущовим обидві сторони погодилися відкликати свою зброю.

Бужинський переконаний, що схожа криза може повторитися, якщо США відправить свої ракети в Європу після виходу з договору від 1987 року.