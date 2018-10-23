США вирішили розірвати договір з РФ про ліквідацію ракет не через гучні заяви Путіна - політолог

Експерт зазначив, що це не перша заява США про розірвання договору РСМД.

Гучні заяви президента Росії Володимира Путіна про "ядерний удар", "праведників, що потрапляють до раю" і "знищення агресора" насправді ніяк не вплинули на рішення США про розірвання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Про це заявив аналітик Інституту світової політики Микола Белесков, передає «Обозреватель». За його словами, Путін всього лише публічно нагадав про механізм взаємного гарантованого знищення.

Читайте також"Поки всі не прийдуть в себе": Трамп заявив про плани нарощувати ядерний арсенал США

"Для експертів він не сказав нічого нового - це механізм взаємного гарантованого знищення. Ти гарантуєш ненапад на себе можливістю знищити свого противника, поглинути перший удар і нанести другий удар", - уточнив Белесков.

Він додав, що насправді, для тих, хто стежить за цією темою, це не перша заява США про розірвання договору РСМД, оскільки офіційно Барак Обама в листі до Путіна попереджав останнього про це ще в 2014 році.

"З 2014 року є претензії. І з НАТО це теж не вперше обговорюється. Інша справа, що зараз це протистояння вийшло на перший план. І такий радикальний крок з боку США викликав інтерес. Але насправді така тліюча конфронтація йде вже п'ятий рік", - підсумував аналітик.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про намір США вийти з договору з Росією про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Трамп підкреслив, що Росія порушила умови цього договору, однак не став вдаватися в подробиці. Договір покликаний сприяти обороні США і їх союзників у Європі і на Далекому Сході. Він забороняє США і Росії зберігати, виробляти та випробовувати крилаті ракети наземного базування з радіусом дії від 300 до 3 тисяч 400 миль. 2 жовтня генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Росія порушує договір по РСМД, і в Альянсі знають про нову російську ракетну систему 9М729.