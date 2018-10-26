Горбачов: почалася нова гонка озброєнь, яка може закінчитися ядерною війною

На думку президента СРСР Михайла Горбачова, справжньою метою адміністрації американського лідера Дональда Трампа є відмова США від "будь-яких зобов'язань і будь-яких обмежень", і це стосується не тільки наміру Штатів вийти з договору з Росією про ліквідацію ядерної зброї.

Понад 85% ядерної зброї на планеті було знищено у ХХ столітті, проте намір президента США Дональда Трампа вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності може поставити під загрозу це досягнення.

Про це написав президент СРСР Михайло Горбачов у колонці "Почалася нова гонка ядерних озброєнь" для The New York Times, опублікованій 25 жовтня, передає gordonua.

За словами Горбачова, "оголошено нову гонку озброєнь". На його думку, справжньою метою адміністрації Трампа є відмова США від "будь-яких зобов'язань і будь-яких обмежень".

Горбачов додав, що "за наявності достатньої політичної волі будь-які проблеми дотримання наявних договорів можна вирішити". Однак, за його словами, "протягом останніх двох років президент Сполучених Штатів має на меті зовсім інше – це звільнення Сполучених Штатів від будь-яких зобов'язань, будь-яких обмежень, і не тільки щодо ядерних ракет". Горбачов заявив, що підписаний ним договір про ліквідацію ракет був "грандіозним досягненням".

Президент СРСР вважає, що Вашингтон прагне "знищити всю систему міжнародних договорів і угод, які були основою миру та безпеки після Другої світової війни". Він зазначив, що переможців у "війні всіх проти всіх" не буде, особливо якщо вона "закінчиться ядерною війною". Він не відкинув цієї можливості.

За словами президента СРСР, "невблаганна гонка озброєнь, міжнародна напруженість, ворожість і загальна недовіра тільки підвищать ризик". Горбачов висловив надію, що ще не пізно повернутися до діалогу і переговорів.

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Наприкінці червня 2017 року низка американських конгресменів-республіканців виступила з пропозицією про вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності через те, що його не дотримується Росія.

У відповідь на це в РФ заявили, що у США немає жодних підстав звинувачувати Росію в невиконанні договору, тому що РФ виконала всі взяті на себе зобов'язання і знищила ракети середньої та меншої дальності "розпилюванням під контролем американської сторони".

У листопаді міністр оборони США Джеймс Меттіс повідомив про наявність доказів, що Росія порушувала договір "протягом кількох років".

20 жовтня 2018 року президент США Дональд Трамп повідомив, що США вийдуть із Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.

У Москві радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що загрозою є не вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, а наявність російських ракет на європейській території.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вихід США з договору про ліквідацію ядерної зброї може призвести до нової гонки озброєнь.