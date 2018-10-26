Трамп офіційно запросив Путіна у Вашингтон
Інформацію про те, що президент США Дональд Трамп офіційно запросив Володимира Путіна відвідати Вашингтон наступного року, підтвердив радник американського президента з національної безпеки Джон Болтон.
Про це, як повідомляє The Guardian, він сказав під час візиту в Грузію. Саме Болтон передав офіційне запрошення Білого дому під час своєї появи в Кремлі цього тижня. Втім, поки не відомо, чи погодився на запрошення російський автократ, який нібито в міжнародній ізоляції за агресивну поведінку, зокрема проти України.
Ця зустріч буде надзвичайно очікуваним продовженням сумнівної зустрічі президентів США і Росії у Хельсінкі в червні, після якої Трамп зіштовхнувся зі шквалом критики. Зокрема, його звинувачували у тому, що він помилково став на бік Путіна проти американських спецслужб, які звинувачують Москву у втручанні в американські вибори. Болтон теж потрапив у заголовки американських ЗМІ, заявивши цього тижня, що російські спроби впливу ніяк не вплинули на перемогу Трампа в 2016 році.
Читайте також"Швидше за все, вона відбудеться": Трамп прокоментував можливість зустрічі з Путіним
Видання нагадує, що наступного місяця американський і російський президенти проведуть коротку зустріч в Парижі, коли відвідають урочисті заходи з нагоди завершення Першої світової війни. Болтон під час прес-конференції в Тбілісі сказав, що розмова буде дуже короткою. Однак, запрошення Путіна у Вашингтон дуже суперечливе, зважаючи на те, що відносини між Росією і США зараз найгірші з часів Холодної війни.