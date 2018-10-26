Трамп офіційно запросив Путіна у Вашингтон

Поки не відомо, чи прийняв російський автократ запрошення відвідати американську столицю.

Інформацію про те, що президент США Дональд Трамп офіційно запросив Володимира Путіна відвідати Вашингтон наступного року, підтвердив радник американського президента з національної безпеки Джон Болтон.

Про це, як повідомляє The Guardian, він сказав під час візиту в Грузію. Саме Болтон передав офіційне запрошення Білого дому під час своєї появи в Кремлі цього тижня. Втім, поки не відомо, чи погодився на запрошення російський автократ, який нібито в міжнародній ізоляції за агресивну поведінку, зокрема проти України.

Ця зустріч буде надзвичайно очікуваним продовженням сумнівної зустрічі президентів США і Росії у Хельсінкі в червні, після якої Трамп зіштовхнувся зі шквалом критики. Зокрема, його звинувачували у тому, що він помилково став на бік Путіна проти американських спецслужб, які звинувачують Москву у втручанні в американські вибори. Болтон теж потрапив у заголовки американських ЗМІ, заявивши цього тижня, що російські спроби впливу ніяк не вплинули на перемогу Трампа в 2016 році.

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Видання нагадує, що наступного місяця американський і російський президенти проведуть коротку зустріч в Парижі, коли відвідають урочисті заходи з нагоди завершення Першої світової війни. Болтон під час прес-конференції в Тбілісі сказав, що розмова буде дуже короткою. Однак, запрошення Путіна у Вашингтон дуже суперечливе, зважаючи на те, що відносини між Росією і США зараз найгірші з часів Холодної війни.