Екс-директору розвідки США надіслали пакет з потенційною бомбою

У Сполучених Штатах Америки правоохоронці виявили ще один пакет з потенційною вибухівкою, адресований колишньому директору національної розвідки Джеймсу Клапперу.

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Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

"Влада у п'ятницю виявила ще два потенційні вибухові пристрої, надіслані відомим особам. Останні пакунки адресовані сенатору Корі Букеру та колишньому директору національної розвідки Джеймсу Клапперу-молодшому", - йдеться у повідомленні.

Ці пакунки було виявлено у Флориді та Нью-Йорку. Тепер загальне число підозрілих пристроїв, знайдених правоохоронцями, зросло до 12. Жоден з цих пристроїв не вибухнув, але ці пакунки "змусили чиновників перейти до підвищеного стану готовності, оскільки вони побоюються, що відправляються додаткові пристрої".

Як повідомили у Федеральному бюро розслідувань (ФБР), знайдений у Флориді пакунок, що адресувався Букеру, був схожий за виглядом на інші пакунки.

Поліція у Нью-Йорку повідомила, що відреагувала на знаходження пакунку у поштовій установі у центрі Мангеттена, яка розміщена лише за декілька кварталів від офісів телеканалу CNN, де раніше вже було виявлено вибуховий пристрій, адресований екс-директору Центрального розвідувального управління Джону Бреннану.

Правоохоронці повідомили, що цього разу пакет мав знову надійти в приміщення CNN, тепер на ім'я Клаппера, бо він співпрацює з телеканалом у якості експерта.

Після цього Клаппер в ефірі CNN повідомив, що відчув полегшення, бо ніхто не постраждав після знаходження пакунку.

"Це безсумнівно внутрішній тероризм, на мою думку немає сумніву", - заявив Клаппер. За його словами, усі хто критикує президента Дональда Трампа, мають вдатися до додаткових заходів безпеки при отриманні пошти.

"Це не змусить замовчати критиків адміністрації", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше американськими спецслужбами було виявлено один підозрілий пакунок, адресований мільярдеру Джорджу Соросу, один пакунок екс-президенту Бараку Обамі, два пакунки члену Палати представників від демократів Максін Вотерс, один пакунок колишньому генеральному прокурору Еріку Холдеру, один пакунок екс-держсекретарю США Гілларі Клінтон, один пакунок екс-директору Центрального розвідувального управління Джону Бреннану, що у підсумку опинився в офісі телеканалу CNN в Нью-Йорку, один пакунок актору Роберту Де Ніро і два пакунки екс-віце-президенту США Джо Байдену.

У Білому домі пообіцяли покарати осіб, що надіслали вибухові пристрої Обамі та Клінтон. В Адміністрації Трампа засудили «акти тероризування» відомих політичних діячів. Повідомлялося, що як зворотня адреса у надісланих пакунках вказувалася адреса члена Палати представників (нижньої палати Конгресу) від демократів Деббі Вассерман-Шульц у Флориді.

Правоохоронці та спеціальні служби у Сполучених Штатах Америки підозрюють, що підозрілі пакунки з вибуховими пристроями надсилалися відомим діячам з півдня Флориди.