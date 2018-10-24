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Трамп прокоментував відправку бомб Обамі та Клінтон

23:34, 24 жовтня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп в твіттері прокоментував відправку вибухових пристроїв колишньому американському лідеру Бараку Обамі, екс-держсекретарю країни Хілларі Клінтон і в офіс телеканалу CNN.

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Трамп приєднався до віце-президента США Майка Пенса, який засудив «спробу нападу» і назвав відправку вибухових пристроїв «підлими діями».

За його словами, він повністю згоден з думкою Пенса.

Раніше ЗМІ повідомили, що підозріла посилка в офісі CNN призначалася екс-главі ЦРУ Джону Бреннану.

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Теги: #США#бомба#Дональд Трамп