Трамп прокоментував відправку бомб Обамі та Клінтон
23:34, 24 жовтня 2018Світ
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Трамп назвав відправку вибухових пристроїв «підлими діями».
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп в твіттері прокоментував відправку вибухових пристроїв колишньому американському лідеру Бараку Обамі, екс-держсекретарю країни Хілларі Клінтон і в офіс телеканалу CNN.
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Трамп приєднався до віце-президента США Майка Пенса, який засудив «спробу нападу» і назвав відправку вибухових пристроїв «підлими діями».
За його словами, він повністю згоден з думкою Пенса.
Раніше ЗМІ повідомили, що підозріла посилка в офісі CNN призначалася екс-главі ЦРУ Джону Бреннану.
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