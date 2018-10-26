США можуть запровадити більше санкцій проти РФ - радник Трампа

У США не виключають можливості запровадження нових санкцій проти Росії.

Радник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон попередив, що США можуть запровадити більше санкцій проти Російської Федерації.

Зокрема, він сказав, що у США робитимуть так, як вважатимуть за необхідне, в тому числі розглядатимуть можливість запровадження нових санкцій у відповідь на втручання Росії у вибори в США та окупацію українського Криму, повідомляє Reuters.

"Неодмінно, буде невірно сказати, що ми не збираємося запроваджувати більше санкцій стосовно Росії. Ми збираємося робити, що вимушені робити, і що на нашу думку є необхідним", - заявив Болтон під час візиту до Грузії.

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При цьому, коли його запитали про імовірні плани США запровадити санкції щодо власників російського державного боргу, він сказав, що не знає "про будь-якого роду санкційні покарання у питанні державного боргу".

"Це може вступити в силу, може мати вплив, якщо йдеться про причетних до фінансових операцій, пов'язаних з іншими транзакціями, що перебувають під санкціями, але це не стосується самого боргу", - наголосив Болтон.

Як повідомляв УНІАН, радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон у п'ятницю, 26 жовтня, заявив, що було би добре, аби Росія забралася з українського Криму та східної частини України, а також припинила втручання у вибори США.