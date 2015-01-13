Ісламісти стратили двох "російських шпигунів"

У 7-хвилинному записі показано допит чоловіків, які кажуть, що проникли до лав «Ісламської держави» в Сирії на завдання Федеральної служби безпеки Росії, передає Радіо Свобода.

Один із них каже, що перед прибуттям до Сирії 8 місяців пропрацював в ФСБ в Росії. Інший розповідає, що він із Казахстану.

Чоловіки говорять російською мовою. Також російською начитаний закадровий текст.

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У кінці відео молодий хлопець-ісламіст вочевидь страчує обох чоловіків пострілами в потилицю. ФСБ Росії відмовилася коментувати цей відеозапис.

Радикальне ісламістське угруповання «Ісламська держава», що вирізняється поміж інших ісламістів особливою жорстокістю, діє в першу чергу в Сирії й Іраку. У лавах його бойовиків є й чимало іноземців.