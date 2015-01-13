Спецслужби США передали Франції дані про можливих учасників терактів в Парижі

Про це сказав журналістам прес-секретар Білого дому Джош Ернест, повідомляє ТАСС.

"Сполучені Штати поділилися деякою інформацією з французькими слідчими, які намагаються розібратися, що сталося і хто може бути причетний до атаки", - сказав Ернест, уточнивши, що представники американської розвідки передали "французьким партнерам дані про переміщення" осіб, які можливо мали відношення до терактів.

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Як повідомляв УНІАН, з 7 по 9 січня у французькій столиці та її околицях радикальними ісламістами було вбито 17 осіб - десять журналістів сатиричного журналу Charlie Hebdo, троє поліцейських і четверо відвідувачів супермаркету кошерних продуктів.