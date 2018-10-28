У Грузії сьогодні проходять вибори президента

Сьогоднішні вибори президента востаннє пройдуть шляхом прямого загального голосування.

У Грузії сьогодні проходять вибори п'ятого за рахунком президента країни. Виборчі дільниці відкрилися о восьмій ранку.

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Як повідомляють «Новини-Грузія», сьогоднішні вибори президента востаннє пройдуть шляхом прямого загального голосування. Відповідно до змін до конституції, з 2024 року обрання глави держави стане прерогативою спеціальних виборників, яких призначатиме парламент.

Виборцям належить обрати главу держави терміном на шість років. Згідно з поправками до конституції, які вступлять в силу одразу після інавгурації, повноваження новообраного президента будуть обмежені. Президент залишиться главою держави і головнокомандувачем, однак буде узгоджувати свої дії з урядом.

Наголошується, що згідно з соцопитуваннями, основна боротьба на сьогоднішніх виборах розгорнеться між трьома кандидатами.

Ключові кандидати – це Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія «Грузинська мрія», Григол Вашадзе — член колишньої правлячої партії «Єдиний національний рух», якого представляє об'єднання опозиційних партій «Сила в єдності», і Давид Бакрадзе — колишній однопартієць Вашадзе, член партії «Європейська Грузія».

Всі троє кандидати у різні роки обіймали посаду глави МЗС Грузії в уряді екс-президента Михайла Саакашвілі.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко писала, що Російська Федерація намагається впливати на президентські вибори в Грузії, в тому числі через своїх лояльних кандидатів.