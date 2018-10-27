РФ намагається впливати на президентські вибори у Грузії через своїх лояльних кандидатів - Геращенко

За словами депутата, на виборах кандидати активно розігрують тему корупції і геополітичну битву Москви і Заходу.

Російська Федерація намагається впливати на президентські вибори у Грузії, в тому числі через своїх лояльних кандидатів.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, яка працюватиме спостерігачем ПАРЄ на виборах у Грузії 28 жовтня.

"В країні традиційно сильні протестні настрої і незадоволення правлячою партією, опозиція - активна і зубаста. РФ традиційно намагається впливати на результати виборів, в тому числі й через лояльних кандидатів. Європейські інституції і міжнародні партнери уважно слідкують за реформами, змінами і настроями в Грузії. В тому числі нюансами, що стосуються зовнішньої політики. В електоральному списку - 25 кандидатів. Серед фаворитів називають колишнього міністра закордонних справ Саломе Зурабишвили, кандидата від опозиції Григола Вашадзе, кандидата від «Європейськоі Грузії» Давида Бакрадзе", - зазначила вона.

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За словами Геращенко,на виборах кандидати активно розігрують тему корупції і геополітичну битву Москви і Заходу.

"Експерти активно закидають деяким кандидатам готовність підігрувати Москві і певні давні зв’язки з Росією. В неділю на виборах працюватиме багато міжнародних спостерігачів, є місії ОБСЄ, ПА НАТО, Європарламенту. Я разом з колегами - Андрієм Лопушанським, Георгієм Логвінським іншим - працюю спостерігачем від ПАРЄ. Сьогодні- презентації кандидатів і їх штабів. Була рада зустріти багато друзів з Європарламенту і міжпарламентських асамблей, які працюють в ці дні спостерігачами в Грузії. Від спостерігачів до кандидатів і їх штабів- багато запитань: як РФ впливала на ці вибори, як будуть будуватися стосунки з я Росією після виборів, є запитання про Саакашвілі і чи буде він амністований після виборів", - додала вона.