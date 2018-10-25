Українці отримали найбільше дозволів на проживання в ЄС у 2017 році - Eurostat

Після українців найбільше дозволів на проживання у ЄС отримали громадяни Сирії (223 тисячі дозволів) та Китаю (193 тисячі).

Минулого року близько 661 874 українців отримали посвідки на проживання у країнах ЄС.

Як пише Європравда з посиланням на дані європейської агенції статистики Eurostat, громадяни України отримали близько 21% всіх посвідок на проживання, виданих в ЄС у 2017 році.

Кількість виданих посвідок українцям майже втричі перевищила кількість посвідок, що отримали громадяни Сирії, які посіли друге місце у цьому контексті.

Найбільше посвідок українцям видавала Польща - 88% від усіх дозволів на проживання, виданих українцям у ЄС, або 585 тисяч посвідок. Близько 18,8 тисячі посвідок видали українцям у Чехії, 7,8 тисячі - в Угорщині, 4,2 тисячі - у Словаччині, 3,1 тисячі - у Данії.

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Найчастіше причинами видачі посвідок українцям були працевлаштування (87,7% випадків), сім'я (4%), освіта (3,5%).

Як зазначає Deutsche Welle, після українців найбільше дозволів на проживання у ЄС отримали громадяни Сирії (223 тисячі дозволів) та Китаю (193 тисячі). Серед країн Євросоюзу найбільше дозволів на проживання для іноземців видала Польща: 683 тисячі. 87 відсотків дозволів при цьому видали людям, що приїхали до країни на роботу.

Німеччина слідує за Польщею у переліку країн ЄС, які торік видали іноземцям найбільше дозволів на перебування. Тут видали 535 тисяч дозволів, з них найбільше отримали громадяни Сирії, Афганістану та Іраку. Прикметно, що в Німеччині більшість серед тих, хто отримав дозволи на проживання, є біженцями (269 тисяч дозволів). Лише кожен десятий отримувач дозволу приїхав до ФРН на роботу.

Eurostat відзначив, що кількість дозволів на проживання, виданих у ЄС, зросла в порівнянні з 2016 роком на чотири відсотки.