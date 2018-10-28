Опубліковані дані екзит-полів на виборах президента в Грузії

У першому турі жодному з кандидатів не вдалося набрати понад 50%.

Дані екзит-полів на виборах президента в Грузії опублікували правляча партія «Грузинська мрія», опозиційна партія «Європейська Грузія» і телеканал «Руставі 2», їхні дані різняться.

Згідно з опитуванням, проведеним правлячою партією, незалежний кандидат в президенти Грузії Саломе Зурабішівілі перемагає на виборах з 52,3%.

При цьому, за даними екзит-полів опозиції і телеканалу «Руставі 2», в першому турі жодному з кандидатів не вдалося набрати понад 50%, тому очікується другий тур.

Як повідомляє «Руставі 2», кандидат від опозиції Грігол Вашадзе і незалежний кандидат в президенти Саломе Зурабішвілі набирають по 40%.

За даними опитування опозиційної «Європейської Грузії», Григол Вашадзе набрав 37% голосів, Саломе Зурабішвілі — 34%, Давид Бакрадзе — 17%.

Раніше повідомлялося, що підсумкова явка на президентських виборах в Грузії становила менше половини від загальної кількості виборців.