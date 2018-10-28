Явка виборців на виборах президента в Грузії склала понад 46% - ЦВК
21:15, 28 жовтня 2018Світ
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Участь у президентських виборах взяли 25 кандидатів.
REUTERS
Явка виборців на виборах президента в Грузії, за даними на 20:00 за тбіліським часом, склала 46,74%.
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Про це повідомляє Центральна виборча комісія Грузії.
Так, за даними ЦВК, загальна кількість виборців, які проголосували склала 1 637 956 осіб.
Виборчі дільниці в Грузії в неділю, 28 жовтня, відкрилися о 08:00 ранку і були закриті в 20:00. На даний момент в ЦВК йде процес підрахунку голосів виборців.
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