Явка виборців на виборах президента в Грузії склала понад 46% - ЦВК

Участь у президентських виборах взяли 25 кандидатів.

Явка виборців на виборах президента в Грузії, за даними на 20:00 за тбіліським часом, склала 46,74%.

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Про це повідомляє Центральна виборча комісія Грузії.

Так, за даними ЦВК, загальна кількість виборців, які проголосували склала 1 637 956 осіб.

Виборчі дільниці в Грузії в неділю, 28 жовтня, відкрилися о 08:00 ранку і були закриті в 20:00. На даний момент в ЦВК йде процес підрахунку голосів виборців.

Участь в президентських виборах взяли 25 кандидатів.