В "Лестер Сіті" підтвердили загибель власника клубу в результаті падіння вертольота

Футбольний клуб "Лестер Сіті" висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

У британському футбольному клубі "Лестер сіті" підтвердили, що власник клубу Вішай Шрівадданапрабхі загинув в результаті падіння вертольота ввечері 27 жовтня.

Як наголошується в повідомленні на сайті англійського клубу, усього на борту було п'ять людей, у тому числі власник клубу. Усі вони загинули. "Лестер Сіті" висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

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"З глибоким жалем ми підтверджуємо, що Вішай Шрівадданапрабхі був серед тих, хто трагічно загинув в суботу ввечері, коли вертоліт, що перевозив його та ще чотирьох осіб, розбився за межами стадіону "Кінг Пауер". Ніхто з п'яти людей, що знаходилися на борту, не вижив", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у суботу ввечері, 27 жовтня, в британському Лестері розбився вертоліт власника місцевого футбольного клубу "Лестер Сіті", тайського бізнесмена Вішая Шрівадданапрабхі. Інцидент стався неподалік від стадіону команди після матчу з "Вест Хем Юнайтед".

Вертоліт злетів з території стадіону через півгодини після закінчення матчу, і, як повідомляють очевидці, різко почав втрачати швидкість, після чого розбився на автомобільній парковці й загорівся. За непідтвердженими даними, причиною аварії міг стати несправний пропелер.