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Гелікоптер власника "Лестер Сіті" впав і загорівся просто біля стадіону (фото, відео)

00:03, 28 жовтня 2018
Світ
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Інцидент стався на автомобільній парковці клубу / фото twitter.com/AndyBeech43

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Як передає «Бі-бі-сі», інцидент стався неподалік від стадіону команди після матчу з "Вест Хем Юнайтед".

Спортивний коментатор телеканалу BT Sport, який транслював матч, написав в "Твіттері": "Вертоліт "Лестер Сіті" щойно розбився на автомобільній парковці клубу. Поки це вся інформація".

На місці події працюють поліція і бригади швидкої допомоги. Поки невідомо, скільки людей знаходилося на борту вертольота, і чи є постраждалі. Також невідомо, чи був у вертольоті сам власник "Лестера".

Поліція заявила: "Ми розбираємося з інцидентом, що стався поруч зі стадіоном "Кінг Пауер". Служби екстреної допомоги проінформовані і працюють там".

Вертоліт злетів з території стадіону через півгодини після закінчення матчу, і, як повідомляють очевидці, різко почав втрачати швидкість, після чого розбився на автомобільній парковці і загорівся.

За непідтвердженими даними, причиною аварії міг стати несправний пропелер.

Судячи з фотографій і відео, які розміщують в соцмережах очевидці, після зіткнення з землею вертоліт загорівся.

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Теги: #Британія#гелікоптер