Гелікоптер власника "Лестер Сіті" впав і загорівся просто біля стадіону (фото, відео)

В Лестері розбився вертоліт власника місцевого футбольного клубу "Лестер Сіті" Вішайя Шривадданапрабха.

Як передає «Бі-бі-сі», інцидент стався неподалік від стадіону команди після матчу з "Вест Хем Юнайтед".

Спортивний коментатор телеканалу BT Sport, який транслював матч, написав в "Твіттері": "Вертоліт "Лестер Сіті" щойно розбився на автомобільній парковці клубу. Поки це вся інформація".

На місці події працюють поліція і бригади швидкої допомоги. Поки невідомо, скільки людей знаходилося на борту вертольота, і чи є постраждалі. Також невідомо, чи був у вертольоті сам власник "Лестера".

Поліція заявила: "Ми розбираємося з інцидентом, що стався поруч зі стадіоном "Кінг Пауер". Служби екстреної допомоги проінформовані і працюють там".

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services відвідують. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD