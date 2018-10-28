Гелікоптер власника "Лестер Сіті" впав і загорівся просто біля стадіону (фото, відео)
В Лестері розбився вертоліт власника місцевого футбольного клубу "Лестер Сіті" Вішайя Шривадданапрабха.
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Як передає «Бі-бі-сі», інцидент стався неподалік від стадіону команди після матчу з "Вест Хем Юнайтед".
Спортивний коментатор телеканалу BT Sport, який транслював матч, написав в "Твіттері": "Вертоліт "Лестер Сіті" щойно розбився на автомобільній парковці клубу. Поки це вся інформація".
На місці події працюють поліція і бригади швидкої допомоги. Поки невідомо, скільки людей знаходилося на борту вертольота, і чи є постраждалі. Також невідомо, чи був у вертольоті сам власник "Лестера".
Поліція заявила: "Ми розбираємося з інцидентом, що стався поруч зі стадіоном "Кінг Пауер". Служби екстреної допомоги проінформовані і працюють там".
Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services відвідують. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD— Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) 27 жовтня 2018 р.
Вертоліт злетів з території стадіону через півгодини після закінчення матчу, і, як повідомляють очевидці, різко почав втрачати швидкість, після чого розбився на автомобільній парковці і загорівся.
За непідтвердженими даними, причиною аварії міг стати несправний пропелер.
Судячи з фотографій і відео, які розміщують в соцмережах очевидці, після зіткнення з землею вертоліт загорівся.
'Helicopter crash' outside Leicester City stadium pic.twitter.com/57G68HhX40— Andy Beechey (@AndyBeech43) 27 жовтня 2018 р.