Японія схвалила рекордний військовий бюджет

Зростання військових витрат на 2,8% відбувається на тлі невирішеного спору з Китаєм щодо статусу островів у Східно-Китайському морі, передає Російська служба Бі-бі-сі.

У планах Токіо - придбання патрульних транспортних засобів, стратегічних безпілотників, винищувачів і інший військової техніки.

Влітку уряд Японії схвалив зміну конституції країни, яка надає японської армії можливість розширити свою сферу діяльності на глобальній арені.

Читайте такожСпад в економіці Японії виявився сильнішим, ніж прогнозував уряд країниЗгідно з новим документом, збройні сили країни можуть бути використані для допомоги союзникам за межами Японії.

Нагадаємо, раніше міністерство оборони Японії вирішило створити агентство військового експорту, яке буде займатися маркетингом японської продукції військового призначення.