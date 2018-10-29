За мить до смерті: у мережі показали останнє селфі пасажирів Boeing 737 (фото)

Boeing 737 зі 188 пасажирами на борту розбився після вильоту з Джакарти.

Опубліковано останнє селфі пасажирів Boeing 737, який впав 29 жовтня незабаром після вильоту з Джакарти.

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Знімок з'явився в Telegram "Радіо Комсомольська правда". "Фото пасажирів індонезійського Boeing, надіслані за кілька хвилин до падіння", - йдеться в описі. На фото видно, що люди в літаку сидять у масках.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air розбився після вильоту з аеропорту Джакарти (Індонезія). Літак зник з радарів через 13 хвилин після зльоту. Даних про вцілілих немає.