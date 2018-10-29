В Індонезії розбився пасажирський літак Boeing 737 (відео)

Зв'язок з бортом зник через 13 хвилин після вильоту зі столиці Індонезії.

Пасажирський літак Boeing 737 MAX 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air розбився невдовзі після вильоту з Джакарти.

Boeing 737, що здійснював внутрішній рейс з Джакарти в Панкалпінанг, впав у море, передає Reuters.

"Ми отримали підтвердження того, що літак розбився", - сказав представник рятувальних служб Юсуф Латіф.

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Зв'язок з бортом зник через 13 хвилин після вильоту зі столиці Індонезії. За даними сервісу Flightradar 24, рейс виконувався літаком Boeing 737 MAX 8. Він вилетів з Джакарти в 6.20 ранку за місцевим часом з 10-хвилинною затримкою і повинен був прибути в пункт призначення в 7.20.

Кількість людей, які знаходилися на борту, поки не відома. Наразі в авіакомпанії не можуть надати жодних коментарів.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня на Кубі відразу ж після зльоту з аеропорту в Гавані розбився пасажирський літак Boeing 737. Влада Куби підтвердила загибель 110 людей в результаті авіакатастрофи.