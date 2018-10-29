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У Франкфурті-на-Майні через бомбу евакуювали 16 тисяч людей

21:42, 29 жовтня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

У Франкфурті-на-Майні (Німеччина) під час будівельних робіт виявили бомбу часів Другої світової війни. З прилеглих районів евакуювали близько 16 тис. осіб.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Бомбу знайшли в Європейському кварталі, який знаходиться неподалік від центру міста. Евакуація людей відбувається у радіусі 700 метрів від місця виявлення бомби.

Раніше в будинку Хілларі і Біла Клінтонів у передмісті Нью-Йорка, а також в офісі колишнього президента США Барака Обами у Вашингтоні знайшли бомби.

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Теги: #Німеччина#евакуація#бомба