У Франкфурті-на-Майні через бомбу евакуювали 16 тисяч людей

Бомбу знайшли в Європейському кварталі, який знаходиться неподалік від центру міста.

У Франкфурті-на-Майні (Німеччина) під час будівельних робіт виявили бомбу часів Другої світової війни. З прилеглих районів евакуювали близько 16 тис. осіб.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Бомбу знайшли в Європейському кварталі, який знаходиться неподалік від центру міста. Евакуація людей відбувається у радіусі 700 метрів від місця виявлення бомби.

Раніше в будинку Хілларі і Біла Клінтонів у передмісті Нью-Йорка, а також в офісі колишнього президента США Барака Обами у Вашингтоні знайшли бомби.