Клінтон і Обама отримали бомби в поштових посилках

Вибухові пристрої були виявлені під час сканування пошти співробітниками Секретної служби США.

В будинку Хілларі і Біла Клінтонів у передмісті Нью-Йорка, а також в офісі колишнього президента США Барака Обами у Вашингтоні знайшли бомби.

Як пише The New York Times, слідчі відзначають, що ці вибухові пристрої схожі на той, що було раніше знайдено в поштовій скриньці у фінансиста Джорджа Сороса.

Бомбу виявив працівник Секретної служби під час стандартного сканування пошти Клінтонів у вівторок ввечері.

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Посилку з бомбою також відправили і в офіс екс-президента США Барака Обами в Вашингтоні. Її виявила також Секретна служба США у середу вранці.

В NYT відзначають, що поки не ясно, де саме були виявлені пристрої, надіслані Клінтонам і Обамі. Потужність бомби, а також відправник не уточнюються.

Раніше УНІАН повідомляв, що в поштовій скриньці поруч з будинком американського фінансиста Джорджа Сороса в штаті Нью-Йорк було знайдено вибуховий пристрій. Сигнал про виявлення пристрою поступив вдень 22 жовтня. Зазначається, що воно не спрацювало, сапери зробили керований підрив.