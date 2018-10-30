Трамп заявив про готовність відповісти на питання у справі про російське втручання

Президент США назвав «дивним» той факт, що йому необхідно давати показання, оскільки він «нічого не робив», однак він заявив, що готовий відповісти на питання.

Президент США Дональд Трамп заявив, що відповість на запитання спеціального прокурора у «російській справі» Роберта Мюллера.

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Про це Трамп розповів в інтерв'ю Fox News. Трамп назвав «дивним» той факт, що йому необхідно давати показання, оскільки він «нічого не робив», однак він заявив, що готовий відповісти на питання.

«Так, ми, ймовірно, щось зробимо, так, ми відповімо на питання», — підкреслив американський президент.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп підписав указ про санкції за втручання в американські вибори, що передбачає введення санкцій проти іноземців.