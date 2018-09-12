Трамп підписав указ про санкції за втручання у вибори в США

Санкції будуть включати заморожування активів, обмеження доступу до американських фінансових установ.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції за втручання в американські вибори.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на радника Трампа з національної безпеки Джона Болтона.

Санкції будуть включати заморожування активів, обмеження доступу до американських фінансових установ. Також громадянам США заборонено інвестувати в компанії, щодо яких будуть введені санкції.

"По суті, це ще одна спроба (...), яку вживає адміністрація для захисту США від іноземного втручання в наші вибори і в наш політичний процес у більш широкому сенсі", - заявив Болтон.

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Назв конкретних країн в указі немає, оскільки "загрози цілісності виборчого процесу виходять з цілого ряду джерел", зазначив радник Трампа.

Мінфіну США і Держдепартаменту запропоновано ввести обмеження проти "країн і інших акторів, відповідальних за втручання у вибори в США".

Нагадаємо, напередодні видання Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з ситуацією писало, що Трамп 12 вересня планує підписати указ, що дозволяє застосовувати санкції проти будь-яких іноземних юридичних і фізичних осіб, які були помічені у втручанні у вибори на території США.

"Це - перший крок у встановленні певних меж, відкрите попередження про те, якою буде наша відповідь на "погану поведінку", - заявив чиновник Білого дому.

Судячи з чернетки наказу, яка опинилася в розпорядженні одного з джерел Reuters, втручання визначається в документі як спроба зламу "виборчої інфраструктури", або спроба змінити громадську думку за допомогою пропаганди в Інтернеті або систематичних "зливів" секретної політичної інформації.

Газети The Washington Post і The Wall Street Journal раніше вже повідомляли про існування чернетки наказу, який повинен підписати президент. Білий дім свідомо не підключив до підготовки наказу Конгрес США, стверджують джерела. За словами одного з них, адміністрація президента хоче "випередити Палату представників і Сенат, які готують схожі заходи".