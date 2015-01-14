Новий номер Charlie Hebdo перепродують за сотні євро на eBay

Звичайна вартість видання - близько 3 євро. На інтернет-сайті eBay ціна за новий номер Charlie Hebdo досягає 690 євро.

Читайте такожНовий номер Charlie Hebdo з пророком Мухаммедом на обкладинці вже у продажу

Раніше повідомлялося, що новий випуск тижневика закінчився у всіх точках продажу преси. Нову партію екземплярів видання повинні поставити в газетні кіоски протягом дня або в четвер. Тираж тижневика вирішено було збільшити до 5 мільйонів у зв'язку з величезним попитом по всій Франції, повідомляє РИА Новости.

Випуск, який вже отримав назву "номер тих, хто вижив", створювався співробітниками видання, які вижили в результаті нападу на редакцію в Парижі. На обкладинці журналу зображений пророк Мухаммед. Використання цього образу довгі роки викликало запеклі дискусії і багато в чому послужило причиною нападу на штаб-квартиру Charlie Hebdo. Пророк постає перед читачами сумним, одягненим в біле, в руках він тримає табличку зі слоганом - Je suis Charlie ("Я Шарлі"). Над головою пророка - інший напис: Tout est pardonne ("Все прощено"). Номер тижневика переведений на кілька мов.