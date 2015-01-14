У Парижі вже розкупили весь тираж нового випуску Charlie Hebdo (фоторепортаж)

Проте через годину після відкриття кіосків у Парижі знайти газету вже неможливо. Весь 3-мільйонний тираж вже розкуплено, повідомляє ТАСС.

"Сьогодні дуже багато запитують Charlie Hebdo і незважаючи на те, що ми отримали в кілька разів більше номерів ніж зазвичай, всі вони вже розійшлися по руках", - повідомила керуюча газетним кіоском неподалік від Марсового поля.

Читайте такожНовий номер Charlie Hebdo з пророком Мухаммедом на обкладинці вже у продажуПланується, що "довипуск" журналу відбудеться в четвер-п'ятницю. Вже відомо, що наклад буде доведений як мінімум до 5 млн примірників, повідомили в друкарні Messagerie Lyonnaise de presse, на яку припадає близько 20% ринку друкованих ЗМІ у Франції.

"Це абсолютний рекорд для французької преси", - заявив агентству FP історик Патрік Эвено. Він нагадав, що в день підписання миру після Першої світової війни найбільший тираж сягав 2 млн примірників, після смерті де Голля France Soir з'явився на прилавках 2,2-мільйонним тиражем. Після терактів 11 вересня 2001 року Le Monde віддрукувала 1,2 млн примірників.

Довідка. 7 січня озброєні люди влаштували стрілянину в редакції Charlie Hebdo у Парижі. Загинули 12 осіб, в тому числі головний редактор журналу.