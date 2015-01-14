Лідер "Аль-Каїди" в Ємені взяв на себе відповідальність за теракт у Парижі

Лідер "Аль-Каїди" в Ємені взяв на себе відповідальність за теракти проти французького сатиричного журналу Charlie Hebdo.

Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє Європейська правда з посиланням на Associated Press.

"Лідер "Аль-Каїди", який очолює Єменське відділення організації, взяв на себе відповідальність за атаки в Парижі у відеозверненні", - йдеться в повідомленні.

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Наср-ал-Ансі з'явився в 11-хвилинному ролику, розміщеному в інтернеті у середу, зі словами, що вбивство журналістів у Парижі було "помстою за пророка".

За його словами, Франція належить до "партії сатани". Крім того, він анонсував ще більше "трагедії і терору".

Він сказав, що єменська "Аль-Каїда" обрала мету, розробила план і профінансувала операцію в Парижі.

Нагадаємо, раніше брати Куаші, які вчинили теракт у Парижі, заявляли, що за ними стоїть "Аль-Каїда".