Генсек ООН вибрав кандидата на пост спецпосланця по Сирії
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш поінформував Радбез про те, що збирається призначити спеціальним посланником по Сирії норвезького дипломата Гейра Педерсена.
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В даний час він є послом Норвегії в Китаї, до цього Педерсен представляв свою країну в ООН. Норвежець змінить на посту Стаффана де Містуру, який оголосив у цьому місяці про звільнення з посади наприкінці листопада. Гутерріш закликав міжнародне співтовариство і сирійський уряд надати кандидатурі «всеосяжну підтримку», повідомляє kommersant з посиланням на AP.
Про своє рішення італійський дипломат сказав в той момент, коли переговори про формування в Сирії конституційного комітету, які він курирував, зайшли в глухий кут.