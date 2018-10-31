Генсек ООН вибрав кандидата на пост спецпосланця по Сирії

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш поінформував Радбез про те, що збирається призначити спеціальним посланником по Сирії норвезького дипломата Гейра Педерсена.

Читайте такожСпецпредставник ООН анонсував новий раунд міжсирійських переговорів

В даний час він є послом Норвегії в Китаї, до цього Педерсен представляв свою країну в ООН. Норвежець змінить на посту Стаффана де Містуру, який оголосив у цьому місяці про звільнення з посади наприкінці листопада. Гутерріш закликав міжнародне співтовариство і сирійський уряд надати кандидатурі «всеосяжну підтримку», повідомляє kommersant з посиланням на AP.

Про своє рішення італійський дипломат сказав в той момент, коли переговори про формування в Сирії конституційного комітету, які він курирував, зайшли в глухий кут.