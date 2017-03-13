Сирійські повстанці збираються бойкотувати мирні переговори в Астані

Сирійські повстанці мають намір бойкотувати переговори щодо конфлікту в їхній країні, які мають відбутися 14-15 березня в столиці Казахстану Астані. Про це повідомляє DW.

Попри оголошене наприкінці грудня минулого року перемир'я, тривають атаки сирійських військ на території, контрольованій постанцями, а також убивства мирного населення, повідомив dpa речник Ахмед Рамадан. Він також вказав на відсутність гуманітарної допомоги в важкодоступних регіонах Сирії та поскаржився на те, що Росія не виконує своїх обіцянок як одна з держав, які мали контролювати дотримання перемир'я.

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На переговорах щодо залагодження сирійського конфлікту в Астані за посередництва Росії та Туреччини мають обговорити зміцнення крихкого перемир'я.

Усі організаційні питання третього раунду переговорів вирішені, повідомив міністр закордонних справ Казахстану Кайрат Абдрахманов у понеділок, 13 березня. Зустріч має відбутися у вигляді двосторонніх та багатосторонніх консультацій, а 15 березня планується пленарне засідання, передає інформагенція "Інтерфакс".

Процес мирних переговорів у Астані відбувається паралельно до женевського формату перемовин за посередництва ООН. Наступні переговори в Женеві мають відбутися за десять днів. Спецпредставник ООН щодо Сирії Стаффан де Містура раніше заявляв, що Астана - місце для обговорення припинення вогню, а Женева - пошуку політичного рішення для владнання конфлікту.