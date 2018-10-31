4-річна дівчинка, на яку в російському цирку накинулася левиця, впала в кому

Левиця пошкодила дівчинці лицьовий нерв і лікарі побоюються, що через це може змінитися її міміка.

Чотирирічна дівчинка, на яку під час вистави в цирку в Успенському районі Кубані накинулася левиця, знаходиться в реанімації дитячої крайової лікарні в Краснодарі в стані коми.

Про це повідомляє «Кавказький вузол».

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«Операцію зробили, але дитина залишається в комі. Великі рани. Рвані», — наводяться слова батька постраждалої дівчинки.

За його словами, левиця пошкодила дівчинці лицьовий нерв і лікарі побоюються, що через це може змінитися її міміка. Крім того, у дитини травма хребта, — сказав батько дівчинки.

Як повідомляв УНІАН, на Кубані в цирку лев напав на 4-річну дівчинку.