4-річна дівчинка, на яку в російському цирку накинулася левиця, впала в кому
08:52, 31 жовтня 2018Світ
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Левиця пошкодила дівчинці лицьовий нерв і лікарі побоюються, що через це може змінитися її міміка.
Чотирирічна дівчинка, на яку під час вистави в цирку в Успенському районі Кубані накинулася левиця, знаходиться в реанімації дитячої крайової лікарні в Краснодарі в стані коми.
Про це повідомляє «Кавказький вузол».
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«Операцію зробили, але дитина залишається в комі. Великі рани. Рвані», — наводяться слова батька постраждалої дівчинки.
За його словами, левиця пошкодила дівчинці лицьовий нерв і лікарі побоюються, що через це може змінитися її міміка. Крім того, у дитини травма хребта, — сказав батько дівчинки.
Як повідомляв УНІАН, на Кубані в цирку лев напав на 4-річну дівчинку.
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