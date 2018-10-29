На Кубані в цирку лев напав на 4-річну дівчинку (відео)

Дитина перебуває в реанімації.

28 жовтня в Успенському районі Краснодарського краю проходив виступ цирку шапіто. Ніхто не очікував, що щось може піти не так.

Як повідомляє «Блокнот Краснодар», на дівчинку, що сиділа в першому ряду, несподівано накинулася левиця. Тварина вирвалася з рук дресирувальника, проломила огорожу і схопила чотирирічну дитину за голову.

Як повідомляють очевидці події, дівчинка сама могла бути винна в події. Під час виступу левиці дитина повернулася спиною до сітки, тварина схопила дівчинку за руку і перенесла на циркову арену, потім взяла її голову в свою пащу.

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"Дресирувальник став бити чимось левицю по голові, щоб вона відпустила дитину", — повідомив один з очевидців події.

Дитину терміново госпіталізували в місцеву лікарню. З рваними ранами обличчя та іншими ушкодженнями вона доставлена в реанімаційне відділення.

У крайовому СУ СК Росії повідомили, що по трагедії проводиться перевірка.

"Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого Кримінальним кодексом країни - надання послуги, що не відповідає вимогам безпеки життя і здоров'я споживачів, призначеній для дітей до шести років", - заявили в прес-службі СУ СК Росії по краю.

На даний момент дівчинка перебуває в стабільному стані. Її прооперували. Ввечері цього ж дня за постраждалою виїхав реанімобіль з Краснодара.

Інцидент вже прокоментував директор Великого Московського державного цирку Едгард Запашний. На думку досвідченого дресирувальника вся вина і відповідальність за подію лежить повністю на власнику шапіто. Але Запашний не знімає відповідальності і з батьків, які підпустили дитини так близько до клітки.