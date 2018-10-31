У Барселоні пором з пасажирами врізався у причал і збив кран (відео)

Судно Excellent врізалося в причал і збило кран через сильний вітер. В результаті падіння крана виникла пожежа.

В порту Барселони пасажирський пором врізався в причал, в результаті чого портовий кран впав на землю і виникла пожежа.

Як повідомляє Daily Mail, у момент інциденту на борту порома перебувало 420 пасажирів. За попередніми даними, ніхто з пасажирів не отримав серйозних травм.

Судно Excellent врізалося в причал і збило кран через сильний вітер. В результаті падіння крана виникла пожежа.

Раніше в Балтійському морі прогримів вибух на литовському поромі з 335 пасажирами.