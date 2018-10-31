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У Барселоні пором з пасажирами врізався у причал і збив кран (відео)

17:06, 31 жовтня 2018
Світ
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У момент інциденту на борту порома перебувало 420 пасажирів / фото Maritime.bg

Як повідомляє Daily Mail, у момент інциденту на борту порома перебувало 420 пасажирів. За попередніми даними, ніхто з пасажирів не отримав серйозних травм.

Судно Excellent врізалося в причал і збило кран через сильний вітер. В результаті падіння крана виникла пожежа.

Раніше в Балтійському морі прогримів вибух на литовському поромі з 335 пасажирами.

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Теги: #Барселона#пором