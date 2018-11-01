В аеропорту Парижа зіткнулися два пасажирських літаки

Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції почало розслідування інциденту.

У паризькому аеропорту Руассі - Шарль-де-Голль зіткнулися два пасажирських літаки.

Як повідомляє РБК з посиланням на Le Parisien, на рульовій доріжці літак Airbus A330-200 авіакомпанії Air France, який мав вилетіти на французький острів Сен-Мартен в Карибському морі, зіткнувся з лайнером американської компанії Delta Air Lines.

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Крило літака авіакомпанії США зачепило хвіст Airbus. В результаті інциденту ніхто не постраждав, проте виліт літака Air France був скасований. Всі пасажири були відправлені до пункту призначення резервним бортом.

Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції (BEA) почало розслідування інциденту.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня в аеропорту Хартума, столиці Судану, зіткнулися українські літаки Антонов Ан-26 і Антонов Ан-32 Повітряних сил Судану.