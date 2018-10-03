В аеропорту столиці Судану зіткнулися два українських літаки Ан (фото, відео)

Обставини поки не відомі і про загиблих не повідомляється.

В аеропорту Хартума, столиці Судану, зіткнулися українські літаки Антонов Ан-26 та Антонов Ан-32 Повітряних сил Судану. Про це у Facebook повідомив Віталій Трубников. "В аеропорту Хартума, столиці Судану, сьогодні зіткнулися літаки Антонов Ан-26 та Антонов Ан-32 Повітряних сил Судану. Обставини поки що не відомі і про загиблих не повідомляється. Є коротке відео з камери спостереження, де видно момент зіткнення", - йдеться у повідомлені.

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