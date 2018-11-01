В Індонезії рятувальники підняли на поверхню «чорну скриньку» літака Boeing 737 (відео)

Після виявлення його помістили в спеціальний контейнер і підняли на поверхню.

Учасники пошукової операції підняли на поверхню одну з «чорних скриньок» літака Boeing 737 MAX 8, який зазнав аварії у морі.

Читайте такожРятувальники виявили фюзеляж Boeing 737, що зазнав аварії в Індонезії

Про це пише The Jakarta Post. За даними видання, бортовий самописець вдалося знайти завдяки водолазам. Після виявлення його помістили в спеціальний контейнер і підняли на поверхню.

Як повідомляв УНІАН, літак, що виконував рейс JT-610 з Джакарти в місто Панкалпінанг на острові Банку, біля західного узбережжя острова Ява, зник з радарів приблизно через 13 хвилин після зльоту у понеділок, 29 жовтня. Відразу після цього почали пошукову операцію. На його борту було 189 пасажирів та членів екіпажу, в тому числі троє дітей, два пілоти і п'ять бортпровідників.