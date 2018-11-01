Пасажир літака Boeing 737 за півгодини до катастрофи в Індонезії надіслав дружині відео

Інчі Айорбаба побачила повідомлення о 6:30 ранку, а потім знову заснула. Через хвилину після цього літак впав у море.

Пасажир літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що впав у море в Індонезії, надіслав своїй дружині відео, на якому видно літак та деяких його пасажирів за декілька хвилин до катастрофи.

Пол Фердінанд Айорбаба надіслав дружині відео через WhatsApp, пише ТСН з посиланням на Insider.

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Інчі Айорбаба побачила повідомлення о 6:30 ранку, а потім знову заснула. Через хвилину після цього літак впав у море.

"Це був його останній контакт зі мною, його останнє повідомлення мені", - розповіла Інчі Айорбаба індонезійському телебаченню.

Пол зняв на відео свій квиток, літак, на якому він полетить, проходження через контроль в аеропорту, а також шлях до літака. На відео також можна побачити деяких пасажирів, що разом із ним полетять у смертельному рейсі.

Відео: Business Insider

Чоловік зняв відео приблизно за 35 хвилин до зльоту. Приблизно о 9-й ранку Інчі побачила у новинах, що якийсь літак зазнав аварії.

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"Я знову переглянула відео. Я подивилася на посадковий талон, який він показав на відео. Я почала вірити, що він опинився в цьому розбитому літаку. Я дзвонила йому, надіслала повідомлення у WhatsApp, сподіваючись, що він не полетів, або щось змусило його скасувати поїздку, але відповіді не було", - розповіла дружина Пола.

Як повідомляв УНІАН, лайнер, що виконував рейс JT-610 з Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка, біля західного узбережжя острова Ява, зник з радарів приблизно за 13 хвилин після зльоту в понеділок, 29 жовтня. Одразу після цього розпочали пошукову операцію.

На його борту було 189 пасажирів і членів екіпажу, зокрема, троє дітей, два пілоти і п'ять бортпровідників.