ЗМІ назвали країну, яка стане наступною жертвою "Ісламської держави"

Близько 3 тисяч йорданців поповнили лави терористичної організації.

Наступною країною, на яку може спрямувати свою увагу терористичне угрупування ІДІЛ, стане Йорданія.

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Про це повідомляє The National Interest. За даними видання, Йорданія знаходиться в небезпеці, хоча і є одним із союзників Сполучених Штатів в регіоні з боротьби з терористами. Близько 3 тисяч йорданців поповнили лави терористичної організації і в майбутньому повернуться на батьківщину, чим створять загрозу для безпеки країни.

Уточнюється, що ситуація буде погіршуватися безробіттям, злиднями, релігійним екстремізмом і слабким управлінням. Сирійські біженці теж можуть поповнити лави терористів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Афганістані ліквідували ватажка місцевого осередку "Ісламської держави".