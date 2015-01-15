У Парижі зберігається ажіотаж навколо нового номера Charlie Hebdo
09:38, 15 січня 2015Світ
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Другий день продажу свіжого випуску сатиричного журналу Charlie Hebdo супроводжується не меншим ажіотажем, ніж день початку продажів.
REUTERS
Як повідомляє РІА "Новости", продавці газет в Парижі, як і напередодні, почали торгівлю раніше звичайного.
Тим не менш до 07.00 четверга за паризьким часом Charlie Hebdo у багатьох кіосках вже не залишилося, а продавці радять клієнтам приходити після вихідних.
Читайте такожНовий номер Charlie Hebdo перепродують за сотні євро на eBayУ тих точках продажу, які не зазнали ажіотажу і мають намір відкритися в нормальний час, шикуються черги.
Як повідомлялося, вчора 3-мільйонний тираж тижневика було розкуплено вже за годину після відкриття кіосків в Парижі.
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