У Парижі зберігається ажіотаж навколо нового номера Charlie Hebdo

Як повідомляє РІА "Новости", продавці газет в Парижі, як і напередодні, почали торгівлю раніше звичайного.

Тим не менш до 07.00 четверга за паризьким часом Charlie Hebdo у багатьох кіосках вже не залишилося, а продавці радять клієнтам приходити після вихідних.

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