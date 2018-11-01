В США медсестри пологового будинку влаштували Хеловін для новонароджених (відео)
11:57, 01 листопада 2018Світ
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Для них вони організували святкову фотосесію.
У США медсестри пологового будинку влаштували Хеловін для новонароджених
В американському штаті Міссурі до Хеловіну медсестри вирішили влаштувати свято для новонароджених.
Для малят у відділенні інтенсивної терапії пошили м’якенькі костюми. Одних зробили супергероями, іншим - підготували костюми смаколиків - цукерки, ананаса та навіть попкорну.
Після того, як малих вдягнули в костюми, для них влаштували святкову фотосесію.
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