В США медсестри пологового будинку влаштували Хеловін для новонароджених (відео)

Для них вони організували святкову фотосесію.

В американському штаті Міссурі до Хеловіну медсестри вирішили влаштувати свято для новонароджених. Для малят у відділенні інтенсивної терапії пошили м’якенькі костюми. Одних зробили супергероями, іншим - підготували костюми смаколиків - цукерки, ананаса та навіть попкорну. Після того, як малих вдягнули в костюми, для них влаштували святкову фотосесію.

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