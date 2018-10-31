Хеловін 2018: найбільш актуальні образи цього року

Вічна класика, яка у всі часи не втрачає своєї актуальності, - образи зомбі, демонів, відьом та іншої нечисті.

Кожен рік фанати найстрашнішого свята року ламають голову над тим, який обрати грим на Хеловін, щоб виділитися з натовпу і запам'ятатися оточуючим.

УНІАН створив підбірку самих моторошних і акуальных образів 2018 року.

Часто ідеї образу на Хеловін можна подивитися в кіно. Якщо пару років тому після виходу фільму "Загін самогубців" 31 жовтня вулиці всього світу заполонили Харлі Квін та Джокери, то в цьому році тренд задає марвелівський герой Веном.

Також вже не перший рік на хвилі популярності сюрреалістичні образи і візуальні ілюзії.

Після виходу у минулому році ремейка фільму "Воно" на піку популярності залишається образ страшного клоуна.

Ну і звичайно ж вічна класика, яка у всі часи не втрачає своєї актуальності, - зомбі, демони, відьми та інша нечисть.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня, на честь свята Хеловін у Києві проходив традиційний "Парад зомбі".