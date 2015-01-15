"Талібан" вітає вбивство карикатуристів Charlie Hebdo

"Рішуче засуджуємо огидні і нелюдські дії (висміювання пророка) і розглядаємо тих, хто зробив їх, потурав їм і підтримував зараз і в майбутньому як ворогів людства", - йдеться в заяві руху "Талібан", пише Росбалт.

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На думку талібів, брати-ісламісти Куаши, які вчинили бійню в редакції Charlie Hebdo, "закликали до відповіді тих, хто скоїв цей непристойний акт".

Днем раніше турецький суд заблокував доступ до веб-ресурсів, які опублікували обкладинку номера французького сатиричного тижневика. На обкладинці журналу, який отримав назву "номер тих, що вижили", зображений герой, використання образу якого спровокувало напад на штаб-квартиру Charlie Hebdo і загибель 12 людей - пророк Мухаммед.