Іран назвав обкладинку Charlie Hebdo з пророком Мухаммедом образою і провокацією

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на Der Spiegel, на титулі журналу знову зображена карикатура на пророка Мухаммеда. Поруч з ним напис: "Всім прощено". У Тегерані назвали новий малюнок "образою".

"Це провокаційний жест і він ображає мусульман", - сказала прес-секретар уряду Ірану Марсієх Афшам.

Вона додала, що французькі журналісти зловживають свободою преси, коли публікують неприйнятні для мусульман карикатури.

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"Повага до релігійних святинь є принципом, визнаним в усьому світі, який також стосується і Європи", - додала прес-секретар.

14 січня новий номер Charlie Hebdo з Мухаммедом, який плаче, надійшов у продаж. У цьому номері журналу представлені роботи усіх загиблих журналістів і карикатуристів. У редакційній статті журналісти дякують мільйонам людей, які заявили "Я - Шарлі". При цьому вони підкреслюють, що не хочуть більше чути звинувачень у "провокаціях".

Жертвами терористичних атак у Франції з 7 по 9 січня стали 17 осіб, поранено 19. В ході атаки на видання Charlie Hebdo 7 січня загинуло 12 осіб, в тому числі, двоє поліцейських.