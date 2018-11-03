У Пакистані зарізали "духовного батька" афганського "Талібану"
У Пакистані вбито ісламського лідера, якого називали "духовним батьком" афганського "Талібану".
Як повідомляє Голос Америки, 81-річний Маулана Самі-уль-Хак був убитий кількома ударами ножа у себе в будинку в місті Равалпінді.
Син покійного повідомив, що вбивство сталося, коли охоронець відлучився на найближчий ринок. Ніхто не взяв на себе відповідальності за цей злочин.
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Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан, який перебуває з візитом в Китаї, засудив вбивство і наказав провести ретельне розслідування.
Маулана Самі-уль-Хак у минулому очолював медресе (мусульманський навчальний заклад - ред.) «Хаканіа» поблизу Пешавара. У цьому медресе вчилися багато лідерів руху «Талібан», включаючи засновника руху – муллу Мухаммеда Омара, який багато років підтримував дружні відносини з Уль-Хаком.
Один час Маулана Самі-уль-Хак засідав у Сенаті Пакистану і згодом був лідером невеликої політичної партії.