Наказ про вбивство саудівського журналіста Хашоггі надійшов "із самого верху" - Ердоган

Ердоган зазначив, що ніхто не повинен насмілюватися на повторення в його країні подібного злочину.

Розпорядження про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі в Стамбулі надійшло "із самого верху" в Саудівській Аравії.

Про це в п'ятницю, 2 листопада, заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, передає dw.com.

При цьому в статті, написаній для Washington Post, Ердоган заявив, що "ні секунди не сумнівався в тому, що наказ про знищення Хашоггі не віддав особисто король Салман. Президент Туреччини також не став прямо звинувачувати фактичного правителя Саудівської Аравії - наслідного принца Мухаммеда бен Салмана.

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Ердоган зазначив, що ніхто не повинен насмілюватися на повторення в його країні подібного злочину.

"Ми знаємо, що злочинець знаходиться серед 18 затриманих в Саудівській Аравії. Ми також знаємо, що вони прибули для виконання розпорядження: вбити Хашоггі і втекти", - написав Ердоган.

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними прокуратури Стамбула, журналіста Джамаля Хашоггі задушили відразу після того, як він зайшов в будівлю консульства Саудівської Аравії. Також прокуратура підтвердила, що тіло журналіста розрізали на шматки і знищили. При цьому, за даними прокуратури, вбивство відбувалося за заздалегідь підготовленим планом.