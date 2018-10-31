Журналіста Хашоггі задушили і розчленували в консульстві Саудівської Аравії - генпрокуратура Стамбула

За даними прокуратури, вбивство відбувалося за заздалегідь підготовленим планом. Переговори прокуратур Туреччини та Саудівської Аравії з розслідування вбивства Хашоггі не принесли результатів.

Офіс генпрокурора Стамбула повідомив, що журналіста Джамаля Хашоггі задушили незабаром після того, як він зайшов в будівлю консульства Саудівської Аравії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah. Також прокуратура підтвердила повідомлення, які циркулювали раніше в ЗМІ, що тіло журналіста розрізали на шматки і знищили. При цьому, за даними прокуратури, вбивство відбувалося за заздалегідь підготовленим планом.

Крім того, за даними турецької сторони, переговори прокуратур Туреччини та Саудівської Аравії з розслідування вбивства Хашоггі не принесли результатів. Так, саудівська делегація не відповіла на питання про наявність плану вбивства, не назвала ім'я турецького спільника вбивць, не вказала місцезнаходження останків.

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У письмовій формі саудівська сторона запросила генпрокурора Стамбула Ірфана Фидана в Саудівську Аравію разом з доказами для подальших переговорів.

Саудівські офіційні особи спочатку наполягали на тому, що Хашоггі покинув будівлю 2 жовтня. Турецька сторона стверджувала, що він був убитий всередині командою агентів, спеціально спрямованої із Саудівської Аравії.

Пізніше Саудівська Аравія змінила свою позицію по смерті Хашоггі і повідомила, що його вбивство було умисним.