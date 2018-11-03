Twitter видалив понад 10 тисяч акаунтів, які закликали не голосувати на виборах в США

Пости із закликом не голосувати на виборах публікувались від імені демократів, у партії спростовують причетність до публікації таких твітів.

Компанія Twitter видалила понад 10 тисяч облікових записів користувачів соцмережі, за допомогою яких публікувались заклики не голосувати на виборах в Конгрес США.

Зазначається, що пости із закликом не голосувати на виборах публікувались від імені демократів, повідомляє УП з посиланням на Reuters.

"Представники партії спростували свою причетність до публікації таких твітів та повідомила Twitter про цю ситуацію", - пише агентство з посиланням на 3 джерела.

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"Ми вжили заходів щодо відповідних облікових записів та активності в Twitter", - заявив представник компанії.

За його словами, видалення відбулося наприкінці вересня та початку жовтня.

"10 тисяч видалених акаунтів - невелика кількість, вважаючи, що Twitter раніше видалив мільйони облікових записів, які, за даними компанії, відповідальні за розповсюдження дезінформації на виборах президента США 2016 року", - йдеться у матеріалі Reuters.

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними дослідження, "тролі" і "боти" з Росії, яких звинувачують у поширенні дезінформації під час виборчої кампанії президентських виборів у США 2016 року, також поширювали повідомлення за темою вакцинації, з приводу якої в Сполучених Штатах були серйозні дискусії.