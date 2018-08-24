Російські «тролі» намагалися вплинути на ставлення американців до вакцинації - ЗМІ

Пов'язані з Росією «боти» і «тролі» за допомогою акаунтів у соціальній мережі Twitter «намагалися розпалити розбіжності» з однією з найбільш важливих тем у сфері охорони громадського здоров'я.

Дослідження показало, що «тролі» і «боти» з Росії, яких звинувачують у поширенні дезінформації під час виборчої кампанії президентських виборів у США 2016 року, також поширювали повідомлення за темою вакцинації, з приводу якої в Сполучених Штатах були серйозні дискусії.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News з посиланням на аналіз групи вчених з університету Джорджа Вашингтона, університету Меріленда і університету Джона Хопкінса.

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Як зазначає телеканал, пов'язані з Росією «боти» і «тролі» за допомогою акаунтів у соціальній мережі Twitter «намагалися розпалити розбіжності» з однією з найбільш важливих тем у сфері охорони громадського здоров'я.

Вчені проаналізували базу даних російських облікових записів в твіттері. Аналіз був проведений за період з липня 2014 року по вересень 2017 року. Дослідники виявили, що такі акаунти набагато частіше публікували пости за темою вакцинації, ніж "звичайні" користувачі твіттера.

Крім цього, група вчених виявила повідомлення, опублікованих з облікових записів, пов'язаними з російським «Агентством інтернет-досліджень», відомим як «фабрика тролів». У дослідженні говориться, що акаунти публікували приблизно рівну кількість повідомлень як за вакцинацію, так і проти.

Дослідники також стверджують, що «російські тролі» придумали свій власний хештег, щоб просувати повідомлення про вакцинацію: #VaccinateUS.

Дослідження було опубліковане в американському журналі за темою охорони здоров'я American Journal of Public Health.