США думають, чи запроваджувати нові економічні обмеження проти Росії (відео)

Другий етап санкцій може бути оголошений через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

В очікуванні нових санкцій. Уже до завтра США мають визначитися, чи запроваджувати нові економічні обмеження проти Росії.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Другий етап санкцій може бути оголошений через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки у британському місті Солсбері.

Вперше по цій справі санкції були запровадженні наприкінці літа й передбачали часткове припинення зовнішньої допомоги Росії, заборону на продаж зброї та товарів оборонного призначення.

Але тоді американці не наважилися обмежити співпрацю з росіянами у космічній сфері.