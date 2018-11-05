Business Insider: Армія України потрапила в десятку найсильніших у Європі

Видання склало рейтинг, спираючись на низку факторів, серед яких географія, логістичні можливості, кількість населення і потенційної живої сили армії тощо.

Країни НАТО і їхні партнери проводять найбільші з часів Холодної війни навчання під назвою Trident Juncture. І це не подобається Росії. Тому вона вирішила теж пограти м’язами в цей же час.

Це підкреслює той факт, що навчання союзників проходять в часи надзвичайної напруги у Європі. А саме на цьому континенті розташовані найбільш потужні армії у світі, згідно з даними рейтингу Global Firepower за 2018 рік.

Про це пише Business Insider, додаючи, що рейтинг порівнює невеликі країни з технічними перевагами і їхніх територіально більших, але дещо відсталих сусідів. Також враховувалася ціла низка факторів, таких як географія, логістичні можливості, природні ресурси, промислові можливості, а також різноманіття озброєння і військових активів, розвиненість країни, кількість живої сили тощо.

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НАТО, в який входять 27 європейських країн, також посилюється тим, що союзники діляться ресурсами і надають військову підтримку один одному. США теж має потужну присутність в Європі. Однак, в рейтингу європейська гілка американської армії не врахована, тому що Америка все ж не європейська країна.

Збройні сили України опинилися на 10-му місті списку найсильніших армій на континенті з оборонним бюджетом на рівні 4,88 мільярдів доларів. При цьому, видання нарахувало в Україні 1,1 мільйона військовослужбовців, 2214 танків, 39 винищувачів (загальна кількість військових літаків - 240) і 25 суден ВМС. На щабель вище від України опинилася Греція з бюджетом 6,5 мільярдів доларів і 413,5 тисячами солдатів. Хоча танків у балканської країни майже двічі менше, ніж в України. Проте винищувачів значно більше – 189.

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Найсильнішою армією в Європі видання вказало Росію. В трійці лідерів також опинилися Франція і Велика Британія, які зайняли друге і третє місця відповідно.