Російський розвідувальний літак влаштував провокацію під час великих навчань НАТО

Літак Ту-142 застосовується для дальньої океанської візуальної та радіотехнічної розвідки, а також пошуку і знищення підводних човнів.

Російський розвідувальний літак Ту-142 пролетів на низькій висоті над американським штабним кораблем Mount Whitney під час великих навчань НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегії.

Про це повідомляє норвезьке видання VG, передає "Європейська правда".

Інцидент стався ще в п'ятницю, 2 листопада. Перед ним капітан Роберт Агілар відкинув твердження про те, що збільшена активність РФ заважає навчанню.

"Вони повідомили, що будуть проводити свої навчання на південь від місця, де ми знаходимося", - сказав він.

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"Кілька днів тому ми бачили (російський) вертоліт і російський літак на значній висоті. Однак ми не бачили нічого в безпосередній видимості або на низькій висоті", - зазначив Агілар.

Буквально через 5 хвилин після цього всі почули крик одного з військових: "Bear Foxtrot (протичовновий літак Ту-142 за класифікацією НАТО - Bear-F)! Висота близько 300 футів (трохи більше 91 метра)!

Літак Ту-142 створений на базі стратегічного ракетоносця Ту-95. Він застосовується для дальньої океанської візуальної і радіотехнічної розвідки, а також пошуку і знищення підводних човнів.

Як повідомлялося, НАТО початок найбільші з часів "холодної війни" військові навчання.