США пом'якшують санкції щодо Куби

Про це повідомляє телеканал CNN.

Згідно з рішенням відомства, громадяни США зможуть відвідувати Кубу, вказавши одну з десяти можливих цілей прибуття в країну, не отримуючи спеціального дозволу від уряду. Тим не менш, заборона на візит в країну в туристичних цілях все ще залишається в силі. Крім того, американці зможуть використовувати на Кубі кредитні карти, а американські компанії експортувати різну комп'ютерну та іншу техніку, пише LB.ua.

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В грудні 2014 року президент США Барак Обамав телезверненні до країни оголосив про початок відновлення дипломатичних відносин між США та Кубою.

Обама також зазначив, що США будуть робити кроки щодо нарощування торговельних відносин з Кубою. Крім того, США найближчим часом відкриють своє посольство в Гавані. Американський лідер також заявив про майбутні двосторонні візити високопоставлених представників Куби і США.

Також Обама пообіцяв, що Куба стане більш відкритою країною для ряду категорій американців, зокрема для тих, хто відправляється туди з бізнес-цілями або у кого на Кубі є родичі.

Відносини США і Куби різко погіршилися після революції 1959 року, яка привела до влади брата Рауля Кастро - Фіделя. Тоді було націоналізовано сотні американських компаній, що працювали тоді на Кубі. Вашингтон і Гавана розірвали дипломатичні відносини, США також наклали на Кубу торговельне ембарго.